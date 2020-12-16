Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове ищут подрядчика, который закончит ст...

В Кемерове ищут подрядчика, который закончит строительство ЖК «Старт»

16 декабря 2020 в 15:54

Кузбасский фонд готов потратить 350 миллионов.

Кузбасский фонд готов потратить 350 миллионов на реконструкцию кемеровского недостроя  — печально известного ЖК «Старт» по адресу: улица Тухачевского, 29б.

Тендер опубликовал на портале Госзакупок «Фонд Кемеровской области по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков». Согласно документам, идёт поиск подрядчика, способного провести экспертизу объекта, собрать пакет всей необходимой документации и провести реконструкцию недостроенного многоквартирного жилого дома и встроенного в него гаража.

Аукцион для выбора подрядчика планируется провести 12 января 2021 года. Точная дата начала работ не указана, но согласно договору у исполнителя будет пять лет для проведения всех необходимых мероприятий и сдачи готового дома.


Читайте также

Content iliustracija 68243444
Кемеровчанин ограбил магазин, вооружившись зажигалкой
Content budet li pribavka pensij v 20
Перед Новым годом кузбасские пенсионеры получат сразу две выплаты
Content 2
В Кузбассе сняли часть ограничений по коронавирусу
Content 10
Кузбассовец лишился крупной суммы при покупке красной икры к Новому году

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?