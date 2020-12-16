В Кемерове ищут подрядчика, который закончит строительство ЖК «Старт»

Кузбасский фонд готов потратить 350 миллионов.

Кузбасский фонд готов потратить 350 миллионов на реконструкцию кемеровского недостроя — печально известного ЖК «Старт» по адресу: улица Тухачевского, 29б.

Тендер опубликовал на портале Госзакупок «Фонд Кемеровской области по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков». Согласно документам, идёт поиск подрядчика, способного провести экспертизу объекта, собрать пакет всей необходимой документации и провести реконструкцию недостроенного многоквартирного жилого дома и встроенного в него гаража.

Аукцион для выбора подрядчика планируется провести 12 января 2021 года. Точная дата начала работ не указана, но согласно договору у исполнителя будет пять лет для проведения всех необходимых мероприятий и сдачи готового дома.