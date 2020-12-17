Мэр Кемерова проверил ход работ в ТЦ около Парка Ангелов

И показал на видео, как выглядит новый торговый центр.

Илья Середюк посетил во время рабочего объезда строящийся торговый центр на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской. Об этом мэр написал в Instagram.

Общая площадь здания составляет 12 тысяч кв. м.

«Объект в высокой степени готовности, строительные работы завершены, готовится сдаточная документация надзорным ведомствам, выполняется уборка помещений», — сообщил градоначальник.

Глава Кемерова добавил, что уже определены почти 90% будущих арендаторов ТЦ. Это крупные торговые сети продовольственных и непродовольственных товаров, ресторан быстрого питания.

Также мэр опубликовал видео того, как торговый центр выглядит изнутри.

Фото, видео: instagram.com/ilyaseredyuk