Блог с тобой ›› Новости ›› Мэр Кемерова проверил ход работ в ТЦ около Парк...

Мэр Кемерова проверил ход работ в ТЦ около Парка Ангелов

17 декабря 2020 в 09:49

И показал на видео, как выглядит новый торговый центр.

Илья Середюк посетил во время рабочего объезда строящийся торговый центр на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской. Об этом мэр написал в Instagram.

Общая площадь здания составляет 12 тысяч кв. м.

«Объект в высокой степени готовности, строительные работы завершены, готовится сдаточная документация надзорным ведомствам, выполняется уборка помещений», — сообщил градоначальник.

Глава Кемерова добавил, что уже определены почти 90% будущих арендаторов ТЦ. Это крупные торговые сети продовольственных и непродовольственных товаров, ресторан быстрого питания.

Также мэр опубликовал видео того, как торговый центр выглядит изнутри.

 

Фото, видео: instagram.com/ilyaseredyuk


Читайте также

Content pristavy
Каждый 43 житель Кузбасса не может выехать из страны из-за долгов
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 декабря
Content bolnica14
Стало известно, как будут работать поликлиники в Кузбассе в новогодние праздники
Content unnamed
Кемеровскую многоэтажку затопило из-за нежилой квартиры

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?