Мэр Кемерова проверил ход работ в ТЦ около Парка Ангелов

И показал на видео, как выглядит новый торговый центр.
Илья Середюк посетил во время рабочего объезда строящийся торговый центр на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской. Об этом мэр написал в Instagram.
Общая площадь здания составляет 12 тысяч кв. м.
«Объект в высокой степени готовности, строительные работы завершены, готовится сдаточная документация надзорным ведомствам, выполняется уборка помещений», — сообщил градоначальник.
Глава Кемерова добавил, что уже определены почти 90% будущих арендаторов ТЦ. Это крупные торговые сети продовольственных и непродовольственных товаров, ресторан быстрого питания.
Также мэр опубликовал видео того, как торговый центр выглядит изнутри.
Фото, видео: instagram.com/ilyaseredyuk
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