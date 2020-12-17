Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе студентам медколледжей выплатят по 7...

В Кузбассе студентам медколледжей выплатят по 7 тысяч рублей за практику в период пандемии

17 декабря 2020 в 15:43

Такое решение приняли власти региона.

Депутаты кузбасского парламента внесли изменения в региональный закон «О здравоохранении» с целью поощрить студентов-медиков, помогавших врачам в период пандемии. Согласно документу, более 3 000 учащихся медколледжей, прошедших внеплановую практику таким образом, получат социальное пособие.

«Размер пособия — 7 000 рублей. Деньги получат студенты, практика которых пришлась на ноябрь и декабрь 2020 года, работавшие в стационарах и помогавшие медикам в борьбе с коронавирусом», - пояснили в парламенте.

Как отметил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, студенты внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом и достойны того, чтобы их отметить за это. За каждый месяц практики студентам выплатят социальное пособие. На выплаты практикантам из регионального бюджета будет выделено 42 миллиона рублей.

Кроме того, изменения в региональном законе установят специальную социальную выплату медработникам и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19.

Таким образом, выплаты продолжат получать работники обсерваторов, приёмных отделений и лабораторных служб перепрофилированных стационаров, которые ранее были исключены из перечня получателей социальной поддержки.


Читайте также

Content 2
В Кузбассе сняли часть ограничений по коронавирусу
Content 10
Кузбассовец лишился крупной суммы при покупке красной икры к Новому году
Content 617
В Кемерове ищут подрядчика, который закончит строительство ЖК «Старт»
Content 4d19b570 3fab 11eb b574 a92c1b65c0f6
Мэр Кемерова проверил ход работ в ТЦ около Парка Ангелов

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?