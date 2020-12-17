Каждый 43 житель Кузбасса не может выехать из страны из-за долгов

Такие данные озвучили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Каждый 43-й житель Кузбасса не может выехать за границу из-за долгов. Так, по данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев года было вынесено 127 658 постановлений об ограничении должника в праве выезда за пределы РФ. Для сравнения: в 2019 году за тот же период — 114 035.

«С учётом постановлений, действовавших на начало года, на исполнении в Пограничной службе ФСБ России в отчётном периоде находилось 73 327 постановлений, что на 17,3% больше, чем за 11 месяцев 2019 года (62 498 постановлений)», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что срок действия ограничения на выезд — шесть месяцев с момента вынесения.

Кузбассовцам напоминают, что на Едином портале госуслуг появился сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.