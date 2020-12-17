Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 декабря

Скончались два пациента.

По данным на утро 17 декабря в Кемеровской области выявили 157 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 21, Междуреченск — 13, Ленинск-Кузнецкий — 10, Киселёвск — 9, Юрга — 7, Мыски — 7, Берёзовский — 6, Топкинский округ — 6, Полысаево — 6, Белово — 6, Анжеро-Судженск — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 5, Беловский район — 5, Прокопьевск — 5, Яшкинский район — 4, Тайга — 4, Краснобродский — 4, Кемеровский округ — 3, Новокузнецкий район — 3, Яйский район — 2, Юргинский округ — 2, Мариинский район — 1, Тисульский район — 1, Осинники — 1.», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано два летальных случая.

У женщины 1965 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сосудистой патологии. У женщины 1946 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 23 842 случая коронавируса: 2 995 человек получают медицинскую помощь, 20 410 выздоровели, 437 скончались.