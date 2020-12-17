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Стало известно, как будут работать поликлиники в Кузбассе в новогодние праздники

17 декабря 2020 в 12:54

В регионе на этот период прекратят плановую госпитализацию в стационары.

В новогодние праздники поликлиники Кузбасса будут работать в обычном режиме, кроме 1-го и 7-го января.

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина, при этом в регионе на этот период прекратят плановую госпитализацию в стационары.

«Что касается поликлиник, мы с учётом текущей ситуации запланировали их работу в обычном режиме», - отметила замминистра.

Если позволит эпидситуация, то также будут организованы также врачебные бригады в поликлиниках. Их определят перед Новым годом.


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