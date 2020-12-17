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Кемеровскую многоэтажку затопило из-за нежилой квартиры

17 декабря 2020 в 13:46

Представители УК отключили у части жильцов горячую воду.

В Кемерове в доме на Октябрьском, 61 у части жильцов отключили горячую воду из-за порыва трубы в нежилой квартире. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на жалобу горожанина на портале «Кузбасс Онлайн».

«По словам мужчины, вечером 12 декабря с потолка ванной комнаты в его квартире на третьем этаже начала капать вода. Оказалось, что порыв произошёл в квартире на шестом этаже, однако там никто не живёт. Поэтому представители УК отключили у части жильцов горячую воду», - пишет издание.

Кемеровчанин сетует, что в УК ему не дают никакого ответа, так как не могут найти владельцев нежилой квартиры. При этом жильцы дома не проинформированы о сроках проведения работ, а вед у многих есть маленькие дети, которых сложно купать в зимнее время без горячей воды.

15 декабря представители администрации ответили мужчине, что УК ищет собственника этого жилого помещения, чтобы устранить аварийную ситуацию.


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