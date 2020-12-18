В Кемерове с застройщика взыскали 7 миллионов за задержку срока сдачи квартир

В суд обратились дольщики дома.

В столице Кузбасса судебные приставы взыскали 7 млн рублей со строительной компании в пользу 40 дольщиков в качестве неустойки и компенсации морального вреда за задержку срока сдачи квартир в многоквартирном доме.

В суд обратились дольщики многоквартирного дома. Ранее между участниками долевого строительства и застройщиком был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, в соответствии с которым горожане оплатили стоимость квартир. Впоследствии компания сдала дом в эксплуатацию, однако сделала это с нарушением срока, указанного в договоре.

«Граждане обратились в суд с иском. Заводской районный суд г. Кемерово Кемеровской области обязал строительную компанию возместить участникам долевого строительства неустойку, а также компенсацию морального вреда в размере 7 млн рублей», — пояснили в пресс-службе УФССП России по Кузбассу,

В итоге приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги должника, находящиеся в банке, а также постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого организация выплатила кузбассовцам неустойку, компенсацию морального вреда, а также исполнительский сбор в полном объёме.