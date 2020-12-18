В поликлиниках Кузбасса началась запись всех желающих на прививку от COVID-19

Ее ставят группами по пять человек.

В декабре в Кузбасс пришли две партии антиковидной вакцины «Спутник V» – в количестве 1000 доз и 1300 доз. А до конца года ожидается еще поступление третьей партии. Между тем, в поликлиниках региона уже началась запись всех желающих поставить вакцину.

«Обращаться следует в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. В регистратуре вам скажут, начато ли здесь формирование списков добровольцев, и если да, предложат выбрать дату и время для посещения. В назначенный день желающих провакцинироваться осмотрит терапевт, им обязательно проведут экспресс-анализ крови на антитела к COVID-19. Если результат будет отрицательным, и соберутся еще четыре добровольца с такими же результатами, всем пятерым прививку поставят в день обращения», - объяснили медики.

Уточняется, что один флакон антиковидной вакцины «Спутник V» содержит пять доз, то есть рассчитан на пять человек. Открывать его для одного или даже для четырех пациентов не станут. Вакцина должна храниться при температуре –18 градусов, после размораживания ее нужно использовать в течение получаса. Если доза «не найдет» за это время своего пациента, ее придется вылить, а это расточительство.

Если в день обращения число добровольцев, которым показана вакцинация, не будет кратно пяти, членам неполной «пятерки» предложат подойти в другую дату, в строго оговоренное время. А чтобы свести до минимума риск форс-мажора и в следующий раз, попросят оставить номер своего телефона для связи с поликлиникой.

К приоритетным группам населения, которых прививают в первую очередь, по-прежнему относят медиков, работников образования, соцзащиты, транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов и волонтеров. Однако работа с добровольцами из этих групп показала, что многие уже перенесли ковид в бессимптомной форме. По словам председателя комитета по здравоохранению Кузбасского парламента Глеба Колпинского, антитела были выявлены у 30-75% из тех, кто пришел на вакцинацию в первую неделю прививочной кампании. Поэтому списки добровольцев решили расширить.