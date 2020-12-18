Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 декабря

Скончались три пациента.

По данным на утро 18 декабря в Кемеровской области выявили 155 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 26, Кемерово — 22, Прокопьевск — 11, Ленинск-Кузнецкий — 10, Киселёвск — 9, Междуреченск — 9, Осинники — 8, Калтан — 7, Мыски — 7, Юрга -7, Новокузнецкий район — 7, Таштагольский район — 7, Белово — 6, Полысаево — 6, Яшкинский район — 5, Анжеро-Судженск — 2, по одному заболевшему — Берёзовский, Тайга, Ижморский район, Гурьевский, Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано три летальных случая.

У мужчины 1939 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1934 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У женщины 1953 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 23 997 случаев коронавируса: 2 972 человека получают медицинскую помощь, 20 585 выздоровели, 440 скончались.