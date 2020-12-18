Кузбассовцам напоминают о необходимости внести изменения в настройки ККТ до конца года

По информации ИФНС России по г. Кемерово, это необходимо сделать в срок до 01.01.2021 г.

В связи с отменой с 01.01.2021г. специального налогового режима ЕНВД пользователям контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), применяющим в настоящее время указанный режим налогообложения необходимо внести соответствующие изменения в сведения, ранее введенные в ККТ.

Изменения в настройки ККТ в части смены применяемой системы налогообложения необходимо внести до 01.01.2021г.

Инструкции для налогоплательщиков по настройке контрольно-кассовой техники при переходе на иной режим налогообложения размещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc/.

С более подробной информацией можно ознакомиться в письме ФНС России от 03.12.2020г. № АБ-4-20/19907@.

Проконсультироваться по вопросам изменения настроек ККТ можно по телефону 8 (3842) 32-59-83.