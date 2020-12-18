В Кемерове на Октябрьском иномарка слетела с дороги и сбила трёх пешеходов

Пострадавшие находились на остановке общественного транспорта.

Утром 18 декабря на Октябрьском проспекте в районе дома №56 иномарка съехала с дороги на тротуар, сбив пешеходов, ожидавших транспорта на остановке. Сигнал о происшествии поступил около 9:01.

По словам очевидцев, водитель BMW летел на красный свет.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW стал выполнять разворот, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Chevrolet Lacetti и совершил с ним столкновение», — сообщили в ГИБДД.

В результате столкновения BMW съехал с дороги на остановку общественного транспорта, где в ожидании маршруток стояли люди.

«Сбиты пешеходы: мужчина 28 лет, женщины 58 лет и 37 лет. Состояние у всех средней степени тяжести, все госпитализированы», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Фото: vk.com/auto_42