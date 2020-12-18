Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове на Октябрьском иномарка слетела с до...

В Кемерове на Октябрьском иномарка слетела с дороги и сбила трёх пешеходов

18 декабря 2020 в 13:46

Пострадавшие находились на остановке общественного транспорта.

Утром 18 декабря на Октябрьском проспекте в районе дома №56 иномарка съехала с дороги на тротуар, сбив пешеходов, ожидавших транспорта на остановке. Сигнал о происшествии поступил около 9:01.

По словам очевидцев, водитель BMW летел на красный свет.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW стал выполнять разворот, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Chevrolet Lacetti и совершил с ним столкновение», — сообщили в ГИБДД.

В результате столкновения BMW съехал с дороги на остановку общественного транспорта, где в ожидании маршруток стояли люди.

«Сбиты пешеходы: мужчина 28 лет, женщины 58 лет и 37 лет. Состояние у всех средней степени тяжести, все госпитализированы», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

 

Фото: vk.com/auto_42


Читайте также

Content 1
В Кемерове с застройщика взыскали 7 миллионов за задержку срока сдачи квартир
Content 111706 53 112930
В поликлиниках Кузбасса началась запись всех желающих на прививку от COVID-19
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 декабря
Content kassovye apparaty dlya ip i organizacij
Кузбассовцам напоминают о необходимости внести изменения в настройки ККТ до конца года

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?