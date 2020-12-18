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В этом году кузбассовцы чаще всего разводились в сентябре

18 декабря 2020 в 14:52

Специалисты Кемеровостата озвучили статистику за год.

В Кемеровской области за январь — октябрь 2020 года зарегистрировали 11 564 брака и 8603 развода.

«Самым популярным месяцем для браков в этом году был август (1946 браков), а для разводов — сентябрь (1172 развода)», — сообщили в ведомстве.

При этом жители региона стали реже жениться и реже разводиться. Так, за тот же период 2019-го, в регионе в брак вступили 13719 пар, а 9508 семей распались.


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