В этом году кузбассовцы чаще всего разводились в сентябре

Специалисты Кемеровостата озвучили статистику за год.

В Кемеровской области за январь — октябрь 2020 года зарегистрировали 11 564 брака и 8603 развода.

«Самым популярным месяцем для браков в этом году был август (1946 браков), а для разводов — сентябрь (1172 развода)», — сообщили в ведомстве.

При этом жители региона стали реже жениться и реже разводиться. Так, за тот же период 2019-го, в регионе в брак вступили 13719 пар, а 9508 семей распались.