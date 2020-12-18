В ПФР назвали сроки получения новогодних детских выплат

Заявления от родителей не потребуется.

В Кемеровском ОПФР прокомментировали ситуацию с единовременной выплатой на детей в возрасте от 0 до 8 лет. Ранее соответствующий указ подписал Владимир Путин.

«Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации. Выплата будет произведена в декабре 2020 года», - сообщили в ПФР.

Заявление подавать не нужно. Деньги поступят на банковский счет, на который ПФР осуществлял ранее в 2020 году выплаты на детей до 16 лет.

Уточняется также, что если ребёнок родился 1 июля 2020 года и позже и если ребенок до 8 лет ещё не получал выплаты с мая по сентябрь 2020 года, на портале госуслуг можно подать заявление до 1 апреля.