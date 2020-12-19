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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 декабря

19 декабря 2020 в 15:06

Скончались два пациента.

На утро 19 декабря в Кемеровской области ещё у 153 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 28, Кемерово — 23, Прокопьевск — 20, Мыски — 18, Осинники — 14, Междуреченск — 12, Ленинск-Кузнецкий — 10, Белово — 8, Киселёвск — 7, Юрга — 4, Топкинский муниципальный округ — 4, Кемеровский муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Полысаево, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Новокузнецкий район», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1968 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1974 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и ожирения», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 24 150 случаев коронавируса: 2 956 человек получают медицинскую помощь, 20 752 выздоровели, 442 скончались.


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