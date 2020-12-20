Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 декабря

Скончались три пациента.

На утро 20 декабря в Кемеровской области ещё у 150 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк - 39, Прокопьевск - 34, Кемерово - 24, Междуреченск - 23, по 4 – Ленинск-Кузнецкий и Беловский МР, по 3 - Юрга и Юргинский МО, по 2 - Белово, Берёзовский, Калтан, Киселёвск, Осинники, Промышленновский МО и Яйский МР, по 1 - Ленинск-Кузнецкий МО и Топкинский МО», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента с COVID-19.

«У женщины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1956 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, заболевания нервной системы, ожирения», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе выявили 24 300 случаев коронавируса: 2 922 человек получают медицинскую помощь, 20 933 выздоровели, 445 скончались.