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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 декабря

21 декабря 2020 в 11:20

Скончались два пациента.

По данным на утро 21 декабря в Кемеровской области выявили 148 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 24, Кемерово — 18, Междуреченск — 16, по 12 — Мыски и Осинники, Краснобродский — 10, Ленинск-Кузнецкий — 8, по 7 — Белово и Калтан, по 6 — Прокопьевск и Юрга, по 5 — Новокузнецкий район, Берёзовский и Таштагольский район, по 2 — Полысаево и Ленинск-Кузнецкий округ, по 1 — Анжеро-Судженск, Кемеровский округ и Яшкинский район», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано два летальных случая.

У мужчины 1954 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1958 года рождения Промышленновском районе развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и заболевания нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 24448 случаев коронавируса: 2887 человек получают медицинскую помощь, 21 114 выздоровели, 447 скончались.


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