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Массовое ДТП на въезде в Кемерово: столкнулись шесть машин

21 декабря 2020 в 12:29

Авария произошла вечером 19 декабря.

Вечером 19 декабря на въезде в Кемерово со стороны Ленинска-Кузнецкого произошла массовая авария, в которой пострадали шесть машин и был травмирован один человек.

По информации ГИБДД, виновного в ДТП так и не смогли установить.

«Автомобиль неустановленной марки врезался в грузовик MAN с прицепом. Не получив, видимо, серьёзных повреждений, виновник аварии просто уехал, а водитель грузовика остался на месте. Через несколько минут в этот же самый MAN врезался автомобиль Great Wall, женщина за рулём которого получила лёгкие травмы. Попутно джип зацепил УАЗ «Патриот», движущийся во встречном направлении. Спустя непродолжительный отрезок времени там же Mazda столкнулась с автомобилем Toyota», — рассказали в ГИБДД.

Вся цепочка ДТП произошла за 10 минут. Причиной аварий ГИБДД называет плохие погодные условия и несоблюдение скоростного режима. Отмечается, что с начала года из-за этих причин в ДТП погибло более 40 кузбассовцев.

 

Видео: vk.com/inc_kuzbass


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