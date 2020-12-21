Жители Ленинска-Кузнецкого остались без воды из-за замёрзшей колонки

Доступ к водопроводу есть не у всех.

В Ленинске-Кузнецком уже три недели стоит застывшей одна из водозаборных колонок. Об этом сообщает Сибдепо. Как пишет издание, местным жителям приходится идти за водой 1,5 километра в одну сторону.

«Несколько недель людям приходится жить без воды, так как ближайшая водяная колонка — около дома 16 по ул.Чаадаева — замёрзла. После отказа властей помочь отогреть колонку жители попытались сделать это сами, но ничего не получилось. В данном районе не у всех есть центральное водоснабжение,приходится моему дедушке ходить на другую улицу за водой 1,5 км, а ведь ему уже 78 лет», — цитирует портал пост местного жителя.

При этом в мэрии сообщили, что за несколько недель, пока колонка стоит замёрзшей, заявок на её разморозку не поступало. Теперь ситуация будет решена.