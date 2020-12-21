В Кемеровской области незаконно вырубили более 470 хвойных деревьев

К Новому году лесной надзор проводит в лесах операцию «Ель».

С 10 ноября федеральный государственный лесной надзор проводит в лесах Кузбасса операцию «Ель». Как сообщил начальник департамента лесного комплекса Максим Яковлев, за это время специалисты уже провели 470 рейдов, выявили 10 случаев незаконной рубки 473 хвойных деревьев для новогодних праздников.

«Ёлочных браконьеров задержали в Беловском, Гурьевском, Междуреченском, Тисульском, Яшкинском лесничествах. По оценке специалистов ущерб от их деятельности составил 445 300 рублей. По 5 случаям материалы переданы в правоохранительные органы для проведения следственных действий и привлечения виновных к ответственности, 5 лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что с 10 ноября мобильные патрульные группы государственных лесных инспекторов усиленно патрулируют лесные участки. В их задачи входят выявление и пресечение фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников.