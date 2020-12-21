В Новокузнецке мальчик вышел из машины и пропал

В полицию обратилась обеспокоенная мать.

В южной столице Кузбасса в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила о пропаже ребёнка.

«Как выяснили правоохранители, горожанка приехала с сыном в детский сад за дочерью и на это время оставила его в салоне машины одного. Вернувшись, она обнаружила авто открытым, при этом мальчика внутри не оказалось», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Новокузнечанка пыталась самостоятельно отыскать ребёнка, но безрезультатно. Тогда полицейские, узнав, что у пропавшего может находиться смартфон, который ему оставила заявительница позвонили на телефон. Им ответила продавец одного из магазинов.

«Выяснилось, что мальчик расстегнул ремни безопасности, самовольно покинул машину, пошёл гулять и заблудился. Школьник зашёл в торговое заведение, продавец которого сразу же обратила на него внимание, потому что малолетний ребёнок находился без сопровождения взрослых», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники полиции передали мальчика родителям и провели с ними профилактическую беседу.