Избитый молотком житель Мариинского района несколько дней пролежал один дома

От полученных травм мужчина впоследствии скончался в больнице.

В Мариинском районе суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, до смерти избившему молотком 62-летнего знакомого.

«Осуждённый с сожительницей выпивали в гостях у знакомого. В какой-то момент мужчина начал собираться домой, а женщина захотела остаться. Пара поругалась. За женщину вступился хозяин дома, между мужчинами началась драка, в ходе которой хозяин схватился за молоток. Однако более молодой и сильный гость вырвал у хозяина молоток и нанёс пожилому мужчине несколько ударов по голове. После этого мужчина с женщиной ушли домой, оставив избитого хозяина дома одного», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Спустя несколько дней соседи мужчины, обеспокоенные его отсутствием, позвонили его родственникам. Родственники приехали его навестить и нашли мужчину на полу избитым. Они вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, спустя две недели он скончался в больнице.

Подозреваемый был вскоре задержан, свою вину он признал. В итоге задержанного признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Приговором суда мариинцу назначено восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.