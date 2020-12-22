В Новокузнецке на машину упал ковш

Водитель чудом остался жив.

Не совсем обычное ДТП произошло в районе кольца на улице Транспортной в Новокузнецке. Там на капот автомобиля упал ковш от экскаватора.

По словам очевидцев, автомобиль проезжал под мостом, когда откуда-то сверху упал ковш. Водитель чудом остался жив — удар пришёлся на переднюю часть машины, не задев кабину. Из-за ДТП движение на данном участке дороги оказалось затруднено.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Фото, видео: instagram.com/nvkzdtp