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В Новокузнецке на машину упал ковш

22 декабря 2020 в 10:54

Водитель чудом остался жив.

Не совсем обычное ДТП произошло в районе кольца на улице Транспортной в Новокузнецке. Там на капот автомобиля упал ковш от экскаватора.

По словам очевидцев, автомобиль проезжал под мостом, когда откуда-то сверху упал ковш. Водитель чудом остался жив — удар пришёлся на переднюю часть машины, не задев кабину. Из-за ДТП движение на данном участке дороги оказалось затруднено.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

 

 

Фото, видео: instagram.com/nvkzdtp


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