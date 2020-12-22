В Новокузнецке на машину упал ковш

Водитель чудом остался жив.
Не совсем обычное ДТП произошло в районе кольца на улице Транспортной в Новокузнецке. Там на капот автомобиля упал ковш от экскаватора.
По словам очевидцев, автомобиль проезжал под мостом, когда откуда-то сверху упал ковш. Водитель чудом остался жив — удар пришёлся на переднюю часть машины, не задев кабину. Из-за ДТП движение на данном участке дороги оказалось затруднено.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Тем временем фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
Фото, видео: instagram.com/nvkzdtp
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