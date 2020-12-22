Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 декабря

Скончались два пациента.

По данным на утро 22 декабря в Кемеровской области выявили 147 новых случаев заражения COVID-19.

«У женщины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии нервной системы. У мужчины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано два летальных случая.

У женщины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии нервной системы. У мужчины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 24 595 случаев коронавируса: 2 867 человек получают медицинскую помощь, 21 279 выздоровели, 449 скончались.