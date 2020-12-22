Сергей Цивилев прокомментировал рост платы за ЖКХ в Кузбассе

В этом году рост платежа составил 15%.

Губернатор Кузбасса ответил на вопрос, касающийся роста платы за ЖКХ. Об этом он рассказал на пресс-конференции 22 декабря.

Он отметил. Что тарифы регулируются внутри муниципалитетов – где-то выше, где-то ниже.

«Некоторые муниципалитеты платят только 50% от реальной стоимости. Поэтому этот дисбаланс внутри муниципалитетов должен быть выровнен. При этом обязательно должны быть защищены жители Кузбасса таких льготных категорий, как ветераны, многодетные семьи, инвалиды. И мы даже ставим задачу, чтобы список этих категорий был даже расширен. Но мы не можем допустить того, чтобы мы из бюджета, особенно в такой напряжённый момент, тратили большие средства на компенсацию потерь», — сообщил глава региона.

В свою очередь министр ЖКХ Кузбасса Олег Ивлев добавил, что в 2020 году в Новокузнецке и Кемерове в связи с необходимостью модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения рост платежа составил 15%. При этом повышение не коснулось тех слоёв населения, которые не могут оплачивать.

«На примере мы показывали семью из двух человек и двух детей, что у них на сегодняшний день при увеличении платежа увеличилась субсидия», — отметил министр.