Губернатор Кузбасса рассказал о транспортной реформе в Кемерове

Напомним, ранее её запустили в Новокузнецке.

Сергей Цивилёв на пресс-конференции 22 декабря рассказал, планируют ли в областном центре реализовывать транспортную реформу.

По словам губернатора, изменения будут поэтапными, и работы уже ведутся. Так, запланированы поставки 1100 транспортных единиц и разработана транспортная схема.

«Мы какое-то время должны поездить, посмотреть, насколько это всё эффективно, и примем решение о дальнейшем шаге. Если будет не хватать, мы пойдём или по пути маршрут доделать в городе Кемерово или как в городе Новокузнецке, или же пойдём по пути приобретения — так же, как мы приобретали первые 800 автобусов через торги напрямую на правительство Кузбасса», — сообщил Сергей Цивилёв на пресс-конференции.

Как отметил глава региона, сначала необходимо будет провести анализ, а уже потом принять решение.