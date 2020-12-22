Доктор Еделев и другие «светила» интернет-медицины

Как зарабатываются шальные деньги на полезных советах россиянам по поводу их здоровья и правильного питания.

Никого уже не удивляет присутствие на телевизионных экранах гуру медицины. Начиная с Геннадия Малахова, вот уже много лет они дают советы россиянам о том, как сохранить здоровье. Особенно расцвела их деятельность во время пандемии COVID-19, когда миллионы людей были охвачены паникой и хватались за любые убедительно звучавшие «формулы спасения».

Но жулики, встречающиеся время от времени на ТВ, по сравнению с новейшими героями псевдомедицинских передач просто меркнут. И амбиции у таких новоявленных растут как на дрожжах. Им недостаточно доходов от виртуальной деятельности, а потому некоторые из них устремились к высотам государственной власти в нашей стране.

Например, Дмитрий Еделев, автор и ведущий программы «Здоровое питание с Дмитрием Еделевым» на интернет-радио «Медиаметрикс», о котором пишет «ЭКСПРЕСС ГАЗЕТА».

«По многократно озвученной им самим версии — доктор медицинских и одновременно экономических наук. Недавно поползли слухи, что он может возглавить ни много ни мало Роспотребнадзор — главное федеральное ведомство по санитарно-эпидемическому контролю, борьбе с массовыми заболеваниями и вообще здоровому образу жизни», - сообщает издание.

Но является ли Дмитрий Еделев хоть немного тем, за кого себя выдает? По данным «Экспресс-газеты» в открытом доступе нет каких-либо научных работ, приписываемых Еделеву. Однако проверить их наличие можно с помощью международной базы научных публикаций PubMed.

«Поскольку в базу вносятся все когда-либо выходившие работы, поисковая выдача покажет вам количество и источник публикации. За все время с 2000 года «большой ученый, в здоровом питании познавший толк», опубликовал всего 2 работы. Обе — почти 15 лет назад. Причем в издании с крайне низким индексом цитирования — оно располагается на 182-м месте среди российских медицинских журналов, по данным официального Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)», - пишет интернет-издание.

Хотя согласно формальным требованиям Высшей аттестационной комиссии (ВАК), даже к кандидатским диссертациям необходимо иметь минимум 3 публикации в рецензируемых журналах…

А вот точно про Еделева точно другое — он был фигурантом целой линейки уголовных дел. Среди прочего. Большой коррупционный скандал разразился в 2012 году, когда Еделев возглавлял Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП). Тогда-то он приобрел прозвище «Доктор Ректор». Из-за специфических околокриминальных наклонностей или нездорового интереса к здоровому питанию – история умалчивает.

«Доктор Ректор» подозревался в том, что обложил данью арендаторов буфетов и столовых МГУПП: они были вынуждены выплачивать по 1,1 млн рублей ежемесячно, чтобы вести бизнес. И важно, что заявление в правоохранительные органы написал директор комбината питания вуза. В итоге в отношении Еделева возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство в особо крупном размере) УК РФ.

А ходе расследования вскрылись и другие интересные факты.

«Из бюджета университету были выделены деньги на переоборудование 16 объектов комбината питания МГУПП. Во время обыска, который прошел в квартире Дмитрия Еделева в рамках следствия, были обнаружены документы на две фирмы-однодневки, через которые были обналичены эти средства. Омоновцам тогда пришлось выламывать дверь. Ворвавшись в квартиру, сотрудники спецподразделения в ходе обыска обнаружили кроме документов еще 5 млн рублей, золотой слиток, оружие и незаполненные бланки дипломов с печатями, которые являются документами строгой отчетности и должны храниться в канцелярии вуза. У следствия возникла версия о том, что пустые бланки с печатями предназначались для незаконного оформления дипломов о высшем образовании», - поясняет источник.

Сможет ли такой «доктор» руководить борьбой с эпидемиями в масштабах всей страны? Выводы делать читателям. И все же страшно, что в одном ряду с «Доктором Ректором» стоят и другие аналогичные звезды «медицинского» пиара. Например, инстраграм-блоггер, известная как «аптечный ревизорро», Екатерина Диденко.

Знаменитой г-жа Диденко стала в начале 2019 года, и сегодня по популярности превосходит даже вышеупомянутого Еделева. Напомним, имя девушки громко прозвучало вследствие трагедии, случившейся с ее мужем. «Купание» гостей в бассейне с сухим льдом привело тогда к гибели двух человек, одним из которых был ее супруг. Последние минуты жизни участников вечеринки попали на видео и оказались в Сети. Вскоре она появилось в популярных программах на федеральных каналах, и с этого момента начался путь музы самолечения к заветным миллионам подписчиков.

Стоит упомянуть и «молодого ученого» Елену Корнилову. В ее инстаграм-аккаунте подписчиков несколько меньше, зато есть упоминания об ученых степенях лучших университетов мира.

«Исчезли эти «сведения» только благодаря членам Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Михаилу Гельфанду и Петру Талантову, которые своевременно выяснили, что ни в Сингапуре, ни в Стэнфордском университете США (Калифорния) Корнилова никогда не училась и даже не бывала, судя по всему. Впрочем, это не помешало Елене Корниловой наладить мощный бизнес по торговле сомнительными БАДами, которые выдаются ею за основу основ противодействия любым болезням. И повышения иммунитета человека, что особенно важно во времена пандемии COVID-19», - сетует газета.

А вот самым «успешным» из горе-популяризаторов правил для здоровья — Наталья Зубарева. У Зубаревой — почти три миллиона подписчиков в «Инстаграме». Формально она нутрициолог и диетолог — совсем как «будущий руководитель Роспотребназора» Дмитрий Еделев. Любимая тема нашей чемпионки — синдром «дырявого кишечника». По ее теории, в кишечнике якобы есть микроскопические отверстия, через которые проходят различные вредные вещества. А против них нужны десятки БАДов, которые напропалую и агрессивно рекламируют и продает «звезда».

При такой активной виртуальной деятельности Зубарева находит время и на написание книг. «Вальс гормонов», «Вальс гормонов — 2», «Кишечник всему голова»...

«Судя по всему, речь идет о том, где на самом деле находится коллективный мозг теоретиков и практиков нетрадиционной интернет-медицины», - заключает «ЭКСПРЕСС ГАЗЕТА».

Но самое стршаное что и Корнилова, и Зубарева, и остальные классики жанра получат новые шансы в том случае, если персона уровня «Доктора Ректора» действительно займет государственную должность.

Остается одно – отвечать самим за себя и доверять свое здоровье только настоящим специалистам, независимо от их демонстративных амбиций и миллионов подписчиков в социальных сетях.

Источник: eg.ru

Фото: Facebook.com