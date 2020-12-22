В центре Кемерова трамвай протаранил иномарку

Авария произошла возле крупного ТЦ на Кузнецком.

Днём во вторник, 22 декабря, в Кемерове на КЭМЗе произошла автомобильная авария с участием легкового автомобиля и трамвая. ДТП произошло в 13:20.

«Водитель Toyota Camry не пропустил трамвай. ДТП произошло в 13:20. Простой составил 20 минут», — рассказали в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании.

Тем временем в Сети появились фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что в результате ДТП иномарка получила повреждения передней части.

Фото: vk.com/incident_42