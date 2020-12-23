Прибывшую из Турции жительницу Мариинска оштрафовали за несданный тест на COVID-19

На 15 000 рублей.

Суд назначил жительнице Мариинска штраф в размере 15 000 рублей –а то что она, вернувшись из Турции, не сдала тест на коронавирус.

«Местная жительница, прибыв в начале ноября воздушным транспортом из Турции, в течение трёх календарных дней со дня прибытия не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и не разместила информацию о результате такого исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, чем нарушила требование подпункта 2.2 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», — сообщили в пресс-службе Мариинского горсуда.

В суде 60-летняя женщина не смогла предоставить доказательств невозможности прохождения исследования и невозможности размещения результатов лабораторных исследований на COVID-19 в течение трёх дней.

Жительница Кузбасса признала вину. В итоге суд назначил ей минимальный возможный штраф. Уточняется, что размер административного штрафа за совершение гражданами административного правонарушения по части второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составляет от 15 000 до 40 000 рублей.