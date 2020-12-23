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ЧП на кузбасском разрезе: есть погибший

23 декабря 2020 в 10:14

Там обрушилась порода.

22 декабря на кузбасском разрезе «Виноградовский» произошло ЧП. Как сообщает Газета Кемерова со ссылкой на осведомлённый источник, на предприятии обрушилась порода.

«Под завалом оказались водитель бульдозера и два машиниста экскаватора. Два человека выбрались и не пострадали, были организованы поиски машиниста экскаватора. Впоследствии тело мужчины обнаружили и извлекли из-под завалов», — пишет интернет-издание.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.


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