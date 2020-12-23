ЧП на кузбасском разрезе: есть погибший

Там обрушилась порода.
22 декабря на кузбасском разрезе «Виноградовский» произошло ЧП. Как сообщает Газета Кемерова со ссылкой на осведомлённый источник, на предприятии обрушилась порода.
«Под завалом оказались водитель бульдозера и два машиниста экскаватора. Два человека выбрались и не пострадали, были организованы поиски машиниста экскаватора. Впоследствии тело мужчины обнаружили и извлекли из-под завалов», — пишет интернет-издание.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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