Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 декабря

Скончались два пациента.

По данным на утро 23 декабря в Кемеровской области выявили 148 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 26, Кемерово — 19, Киселёвск — 16, Междуреченск — 13, по 11 — Белово и Ленинск-Кузнецкий, Мыски — 9, Юрга — 8, Прокопьевск — 7, Новокузнецкий район — 5, по 4 — Калтан и Осинники, Краснобродский — 3, по 2 — Анжеро-Судженск, Берёзовский, Топкинский округ и Яшкинский район, по 1 — Гурьевский, Таштагольский и Тисульский районы, Кемеровский округ», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано два летальных случая.

У мужчины 1950 года рождения из Полысаева развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1957 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 24 743 случая коронавируса: 2837 человек получают медицинскую помощь, 21 455 выздоровели, 451 скончался.