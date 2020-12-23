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В Междуреченске крысы бегали по стеллажам и лакомились хлебом

23 декабря 2020 в 13:03

В соцсетях появилось видео из сетевого магазина.

Жители Междуреченска обнаружили в хлебном отделе местного магазина целые полчища мышей. Об этом сообщает Сибдепо.

Посетители сняли животных на видео и опубликовали его в социальных сетях. По их словам, ролик снят в магазине «Магнит» на бульваре Медиков. Именно там в хлебном отделе было обнаружено целое гнездо то ли крыс, то ли мышей.

Инцидент прокомментировали в областном Роспотребнадзоре. Сообщается, что по данному факту будет проведена проверка.

«На сегодняшний день в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу по данному факту так и не поступило обращение. Однако специалисты на основе полученных видеоматериалов после согласования с Прокуратурой инициируют проверку. Результаты по итогам проверки позднее будут озвучены для СМИ», — цитирует издание представителей ведомства.

 

Видео: https://vk.com/mzk_love


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