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В Кузбассе обязательная самоизоляция продлевается до 2021 года

23 декабря 2020 в 14:37

Ограничения относятся к жителям Кузбасса старше 65 лет.

В Кузбассе обязательная самоизоляция продлевается до 20 января. Как уточнили в областном оперштабе, ограничения относятся к жителям Кузбасса старше 65 лет.

При этом пожилые люди могут покидать дом, чтобы:

  • посетить медицинскую организацию;
  • сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин;
  • посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;
  • в случаях, связанных с семейными нуждами;
  • в иных экстренных и бытовых ситуациях.

Ограничения не относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.


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