В Кузбассе обязательная самоизоляция продлевается до 2021 года

Ограничения относятся к жителям Кузбасса старше 65 лет.
В Кузбассе обязательная самоизоляция продлевается до 20 января. Как уточнили в областном оперштабе, ограничения относятся к жителям Кузбасса старше 65 лет.
При этом пожилые люди могут покидать дом, чтобы:
- посетить медицинскую организацию;
- сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин;
- посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;
- в случаях, связанных с семейными нуждами;
- в иных экстренных и бытовых ситуациях.
Ограничения не относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
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