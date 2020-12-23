В Кузбассе обязательная самоизоляция продлевается до 2021 года

Ограничения относятся к жителям Кузбасса старше 65 лет.

В Кузбассе обязательная самоизоляция продлевается до 20 января. Как уточнили в областном оперштабе, ограничения относятся к жителям Кузбасса старше 65 лет.

При этом пожилые люди могут покидать дом, чтобы:

посетить медицинскую организацию;

сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин;

посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;

в случаях, связанных с семейными нуждами;

в иных экстренных и бытовых ситуациях.

Ограничения не относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.