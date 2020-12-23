В Кемерове 15 остановок получили новые названия

Из них семь – новые, а восемь переименованы.

Администрация Кемерова опубликовала постановление о наименовании и переименовании остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Согласно документу, семь остановочных пунктов получили следующие названия: «ЖК «Восточный» (просп. Химиков, 34 к1), «ЖК «Московский проспект» (просп. Московский, 8 к1), «ЖК «Цветной бульвар» (просп. Московский, 18 к2/ просп. Московский, 13Б), «Кузбасский парк» (просп. Химиков, 43 к1), «Культурный центр» (просп. Ленина, 164 (в прямом и обратном направлениях)), «Магазин КАПРИЗ» (ул. Инициативная, 63), «Теннисный корт» (просп. Химиков, 34 к2 (в прямом и обратном направлениях)).

Ещё у восьми остановок изменились названия:

«Детский теннисный клуб» - «Сельский рынок» ул. Инициативная, 76

«ДОСААФ» - «ПАО «Кокс» ул. Стахановская 1-я, 8

«Кемсоцинбанк» - «Школа № 34» просп. Шахтеров, 72/ просп. Шахтеров, 97

«Кинотеатр Аврора» - «ТРЦ «ЛЕТО» просп. Октябрьский, 60/ просп. Октябрьский, 79/ бульв. Строителей, 11

«Магазин «Березка» - «Улица Леонова» ул. Леонова, 10/ ул. Леонова, 11

«Подстанция» - «Улица Василия Толстикова» ул. Василия Толстикова

«По требованию» «Гаражи» - «Школа № 100» просп. Комсомольский, 53/ просп. Комсомольский, 58

«просп. Комсомольский» - «ЖК «Томь» просп. Комсомольский, 43/ просп. Комсомольский, 38

Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города Кемерово поручено организовать изменение табличек, размещенных на остановочных павильонах.