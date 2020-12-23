Мэр Белова взялся за лопату, чтобы расчистить парки от снега

Ранее на залежи снега жители пожаловались главе в социальных сетях.

В Белове чиновники из Белова провели массовый субботник. Поводом для проведения внепланового субботника стали обращения горожан в личные сообщения в социальных сетях

Небольшой видеоотчёт опубликовал глава города Алексей Курносов в своём аккаунте в Instagram. По словам градоначальника, массовую очистку от снега организовали в парка третьего микрорайона. Эти парки пользуется популярностью. Жители здесь гуляют, занимаются спортом и скандинавской ходьбой, бегают на лыжах. Но когда сугробы по колено, это делать сложно.

«Мы сегодня вышли после работы, чтобы предоставить беловчанам универсальные спортивные площадки. На них можно отдохнуть, погулять, покататься на коньках, а нашим скандинавам ходить и оздоравливаться. А если где-то ещё не дойдёт рука или лопата коммунальщиков, то я прошу беловчан, пожалуйста, обращайтесь ко мне в социальных сетях. Мы будем точечно реагировать, принимать меры», — написал Алексей Курносов.

В субботнике приняли участие сотрудники Администрации Беловского городского округа, территориальных управлений, работники бюджетной сферы и предприниматели города. Инициативу поддержали и горожане. Они поблагодарили за доброе дело и рассказали, что тоже самостоятельно чистят дворы от снега.