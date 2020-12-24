Блог с тобой ›› Новости ›› Власти Кузбасса объявили 31 декабря выходным днём

Власти Кузбасса объявили 31 декабря выходным днём

24 декабря 2020 в 09:47

Остальным рекомендовано последовать примеру властей.

Правительство Кузбасса официально объявило 31 декабря выходным днём для сотрудников органов исполнительной власти.

«31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности рекомендовано также объявить 31 декабря выходным днём», — говорится в официальном сообщении оперштаба.

Всем остальным рекомендовано последовать примеру властей.


Читайте также

Content white domestic rat eating bread pet animal at home 127089 1676
В Междуреченске крысы бегали по стеллажам и лакомились хлебом
Content unnamed
В Кузбассе обязательная самоизоляция продлевается до 2021 года
Content 986bd6f232a719534f2bb98d53c8573e
В Кемерове 15 остановок получили новые названия
Content uborka snega lopatoi
Мэр Белова взялся за лопату, чтобы расчистить парки от снега

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?