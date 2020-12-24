Власти Кузбасса объявили 31 декабря выходным днём

Остальным рекомендовано последовать примеру властей.
Правительство Кузбасса официально объявило 31 декабря выходным днём для сотрудников органов исполнительной власти.
«31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности рекомендовано также объявить 31 декабря выходным днём», — говорится в официальном сообщении оперштаба.
Всем остальным рекомендовано последовать примеру властей.
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