Власти Кузбасса объявили 31 декабря выходным днём

Остальным рекомендовано последовать примеру властей.

Правительство Кузбасса официально объявило 31 декабря выходным днём для сотрудников органов исполнительной власти.

«31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности рекомендовано также объявить 31 декабря выходным днём», — говорится в официальном сообщении оперштаба.

Всем остальным рекомендовано последовать примеру властей.