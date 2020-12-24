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Более тысячи спасателей будут дежурить в новогодние праздники в Кузбассе

24 декабря 2020 в 10:24

Меры по предупреждению и ликвидации возможных ЧС обсудили в правительстве региона.

Дополнительные меры безопасности будут введены в Кузбассе на время новогодних праздников. Накануне меры по предупреждению и ликвидации возможных ЧС обсудили в правительстве региона.

Так, все праздничные дни в Кузбассе будет круглосуточно дежурить группа регионального управления МЧС в составе 710 человек и 214 единиц техники. На территории области также в круглосуточном режиме будут работать четыре опорных пункта тушения пожаров (96 человек и 33 единицы техники) и аэромобильная группировка (100 человек и 20 единиц техники). В режиме повышенной готовности будут находиться четыре отряда ВГСЧ и отряд быстрого реагирования.

«Ежедневно к выезду на место возможной чрезвычайной ситуации будут готовы более 1000 сотрудников МЧС и пожарных», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Непосредственно в праздники сотрудники МЧС будут дежурить на 44 объектах, где запланировано проведение детских утренников, а также в 99 храмах области, где пройдут рождественские богослужения, сообщили в правительстве Кузбасса.

Кроме того, на автодорогах Кузбасса на случай чрезвычайных ситуаций оборудованы 95 пунктов обогрева и питания — с термосами, одеялами, валенками, тёплой одеждой для водителей и пассажиров.

Напомни, ранее власти Кузбасса сообщили, что 31 декабря будет выходным днём.


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