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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 декабря

24 декабря 2020 в 11:40

Общее количество летальных случаев за весь период пандемии в Кузбассе увеличилось до 453.

По данным на утро 24 декабря в Кемеровской области выявили 146 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк – 30, Кемерово – 20, Междуреченск – 16, Белово – 12, Мыски – 11, Прокопьевск – 11, Киселевск – 10, Осинники – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Калтан – 6, Таштагольский МР – 6, Топкинский МО – 4, Полысаево – 2, Березовский – 1, Юрга – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано два летальных случая.

У мужчины 1964 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, ожирения. У мужчины 1964 года рождения из Салаира развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 24 889 случая коронавируса: медицинскую помощь получают 2813 пациентов с диагнозом COVID-19, 21623 выздоровели, 453 скончались.


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