В Кемерове иномарка врезалась в дерево, госпитализированы две девушки

Автоледи не справилась с управлением.

23 декабря около 15:30 на улице Пригородной автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево. В результате травмы получили два человека.

«Предварительно установлено, что водитель Hyundai, двигаясь со стороны улицы Марата в направлении улицы Железнодорожной, нарушила правила расположения на проезжей части, не справилась с управлением, съехала с дороги и наехала на дерево, сообщили в ГИБДД Кузбасса», - рассказали в ГИБДД.

В результате с различными травмами госпитализировали водителя иномарки — 26-летнюю девушку и её пассажира — 21-летнюю девушку. Все обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

Фото: ГИБДД Кузбасса.