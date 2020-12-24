Серьёзная авария на мосту в Кемерове: травмированы трое

Свидетели пожаловались на колейность дороги.

Вечером 23 декабря в Кемерове на Кузбасском мосту произошло ещё одно ДТП с участием трёх автомобилей.

«Водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь со стороны проспекта Октябрьского в направлении проспекта Шахтеров, не справился с управлением, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспортных средств, где столкнулся с двумя автомобилями «Лада Приора», которые двигались по улице Терешковой во встречном направлении. В результате столкновения одна «Лада» опрокинулась», - рассказали в ГИБДД.

После ДТП медпомощь понадобилась трём людям: 29-летнему водителю иномарки, а также 24-летнему водителю «Лады» и 20-летней пассажирке другого отечественного авто.

Кадрами с места аварии в соцсети поделились очевидцы, двое машины стояли разбитыми на проезжей части, а ещё один из автомобилей перелетел через «отбойник» и перевернулся. Как сообщали водители, причиной дорожной аварии могла стать колейность на этом участке дороги, из-за которого машины «выбрасывает» на встречную полосу

Однако в ГИБДД Кузбасса, вопреки предположениям кемеровских автомобилистов, на этом участке дорог колейности не было, дорога была обработана противогололёдным составом, ДТП произошло в условиях снегопада. Возможно, причиной, по которой водитель Honda Accord не справился с управлением, стал неправильный выбор скорости, но это будет выяснено уже в ходе проверки.

Видео: vk.com/auto_42