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Кузбасские полицейские собрали гигантскую автоёлку из патрульных авто

24 декабря 2020 в 15:55

Ролик опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В Кузбассе сотрудники ГИБДД собрали из 52 патрульных авто гигантскую автоёлку и цифры «2021». Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Огни на ней, как и полагается, зажёг полицейский Дед Мороз, роль которого сыграл инспектор ДПС. По его команде «ёлочка, гори!» автоёлка засияла яркой иллюминацией», — рассказали в ведомстве.

Мероприятие прошло в рамках в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

 

 

 

Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.


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