Кузбасские полицейские собрали гигантскую автоёлку из патрульных авто

Ролик опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В Кузбассе сотрудники ГИБДД собрали из 52 патрульных авто гигантскую автоёлку и цифры «2021». Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Огни на ней, как и полагается, зажёг полицейский Дед Мороз, роль которого сыграл инспектор ДПС. По его команде «ёлочка, гори!» автоёлка засияла яркой иллюминацией», — рассказали в ведомстве.

Мероприятие прошло в рамках в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.