В Кузбасс поступили 30 новых автобусов

По городам и районам автобусы распределяют в соответствии с потребностями.

В Кузбасс поступили 17 городских, 10 пригородных и три междугородных автобуса. В ближайшее время они будут направлены в автотранспортные предприятия региона. По городам и районам автобусы распределяют в соответствии с потребностями, сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

«Автобусы распределят по автотранспортным предприятиям в муниципалитетах в соответствии с потребностями. Транспорт из этой партии будет в том числе отправлен в Тайгу, Таштагол, Осинники, Юргу. Обновление общественного транспорта происходит по всей области. До Нового года ожидаем еще более 60 новых машин», — пояснил губернатор.

Так, 17 городских автобусов марки НефАЗ (16 на дизельном топливе Евро-5 и один на метане) выйдут на улицы городов Анжеро-Судженск, Белово, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Берёзовский, Междуреченск, Осинники, Тайга и Таштагол, посёлков Зеленогорский, Тяжин, Яшкино, а также Ижморского и Промышленновского районов. Стоимость одной единицы — 8,8 млн рублей.

Семь пригородных НефАЗов стоимостью 7,6 млн каждый поступили в Белово, Зеленогорский, Мариинск, Мыски, Осинники, Топки и Тяжин. 2 пригородных НефАЗа стоимостью более 8,5 млн рублей направлены в Прокопьевск, ещё один — в Новокузнецк.

Три междугородных автобуса получила кемеровская автоколонна № 1237.

Фото: ako.ru