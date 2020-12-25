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Брошенный муж посадил соперника на цепь в гараже

25 декабря 2020 в 10:32

Так он хотел «вернуть жену».

Житель Крапивинского муниципального округа провёл несколько часов на цепи сначала в гараже, а потом в бане. «Наказанию» кузбассовца подверг обманутый муж, от которого к нему ушла жена.

«По словам пострадавшего, женщина ушла от мужа к нему. Однажды она позвонила и сообщила, что в скором времени к нему заедет муж, привезёт её документы. Новый возлюбленный мужа встретил, но разговора не получилось: тот увёз его в частный дом, избил, а затем обмотал шею цепью и пристегнул к трактору. Освободиться он смог с помощью обрезка трубы, который нашёл рядом с дверью — им он сломал замок», - сообщают «Вести-Кузбасс».

Как рассказали родственники пострадавшего, ревнивца задержали и доставили в полицию, но затем отпустили. Сам подозреваемый сообщил журналистам, что просто «хотел вернуть домой жену», поэтому избрал такой способ «поговорить» с соперником.

По информации ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы», а также принята мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.


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