Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 декабря

Скончались три пациента.

По данным на утро 25 декабря в Кемеровской области выявили 149 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 44, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 19, Прокопьевск — 13, Белово — 9, по 4 — Осинники и Таштагольский район, Калтан — 3, по 2 — Краснобродский, Беловский район, Кемеровский округ, Новокузнецкий и Яйский районы, по 1 — Киселёвск, Ленинк-Кузнецкий, Гурьевский район, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрировано три летальных случая.

У женщины 1967 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. У мужчины 1991 года рождения из Яшкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Отмечается, что за весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 25 038 случаев коронавируса: 2786 человек получают медицинскую помощь, 21 796 выздоровели, 456 скончались.