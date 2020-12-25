Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Кемерове

В администрации сообщили об изменении графика.

С 31 декабря по 10 января в областном центре изменится график работы общественного транспорта.

Как сообщили в администрации города, 31 декабря пассажирский транспорт будет работать по расписанию буднего дня. Работы транспорта будет организована с 22:30 31 декабря до 2:30 1 января по маршрутам № 4Т, 7Т, 23, 27, 48Т, 49, 51А, 170э, 179э.

1 января будут отменены автобусные маршруты № 3, 19, 26, 49, 52, 67, 77, 101, 104, 105А, 122, 164, 170э, 186э, 193, а также маршрутки № 2т, 8т, 16т, 21т, 26т, 33т, 35т, 37т, 64т, 81т, 83т, 126т, 144т. Также будет отменён ещё ряд рейсов в определённое время.

2 января не будут ходить автобусы № 19, 49, 101 (кроме рейса от ж/д вокзала до аэропорта в 7:00), 105А, 122, 164, 165, 170э, 193 и маршрутки № 2т, 8т, 16т, 21т, 26т, 33т, 37т, 64т, 81т, 83т, 126т, 144т.

С 3 по 10 января будут отменены определенные рейсы маршрутов № 8т, 16т, 37т, 49, 101, 122, 164, 186э и др. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.