Серьёзное ДТП с КамАЗом под Кемеровом: пострадали трое взрослых и двое детей

КамАЗ осуществлял дорожные работы на проезжей части.

Утром 24 декабря на автодороге Кемерово — Новокузнецк, на территории Кемеровского муниципального округа, столкнулись ВАЗ-2115 и КамАЗ.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего совершил наезд на грузовик КамАЗ, который осуществлял дорожные работы на проезжей части», — сообщили в областной ГИБДД.

В результате травмы получили пять человек, включая двух подростков.

25-летний водитель легковушки и два его 15-летних пассажира получили различные травмы и были госпитализированы. Ещё двум пассажирам — 43-летнему мужчине и 20-летней девушке — назначили амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что всего с начала году по причине несоответствия скорости конкретным условиям произошло 271 ДТП, в результате которых 42 человека погибли и 402 травмированы.

Фото: ГИБДД Кузбасса.