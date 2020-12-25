Он будет действовать до 29 декабря.

В двух городах Кузбасса ввели режим «чёрного неба». Как рассказали в пресс-службе правительства региона, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в Новокузнецке и Прокопьевске.

«Из-за этого предприятиям городов рекомендовали задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух», - отметили в администрации.

Режим «чёрного неба» в двух муниципалитетах Кемеровской области будет действовать с 18:00 25 декабря до 18:00 29 декабря.