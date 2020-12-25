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В Кузбасс поступило 70 новых школьных автобусов

25 декабря 2020 в 16:32

Их получат образовательные учреждения в 27 муниципалитетах региона.

Кузбасский автопарк пополнился 70 новыми школьными автобусами. Их получат образовательные учреждения в 27 муниципалитетах региона.

«В первую очередь направляем новый транспорт в труднодоступные районы. С этого года автобусами также обеспечиваем и образовательные организации, участвующие в региональной программе модернизации «Моя новая школа». Из 70 поступивших сейчас автобусов 9 будут возить учеников обновленных учебных заведений», — сообщил Сергей Цивилёв.

64 автобуса ПАЗ смогут перевозить по 24 пассажира и 6 автобусов марки ГАЗ, рассчитанных на 12-24 места, в зависимости от модификации. Общая стоимость поступивших автобусов составила 141 миллион рублей. На эти цели средства были выделены из федерального бюджета.

 

Фото: АПК.


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