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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 декабря

26 декабря 2020 в 12:27

Скончались два пациента.

На утро 26 декабря в Кемеровской области ещё у 145 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Скончались два пациента с COVID-19.

«У женщины 1959 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания почек. У мужчины 1987 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 25 183 случая коронавируса: 21 962 человека выздоровели, 2 763 получают лечение, 458 скончались.


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