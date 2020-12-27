Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 декабря

Скончался один пациент.

На утро 27 декабря в Кемеровской области ещё у 144 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Междуреченск — 27, Кемерово — 21, Новокузнецк — 20, Осинники — 7, Белово — 6, Калтан — 6, Юрга — 6, Таштагольский МР — 6, Киселевск — 5, Тайга — 5, Яшкинский МО — 5, Новокузнецкий МР — 4, Березовский — 3, Полысаево — 3, Прокопьевск — 3, Гурьевский МО — 3, Кемеровский МО — 3, Топкинский МО — 3, Анжеро-Судженск — 2, Юргинский МО — 2, Мыски — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент с COVID-19.

«У женщины 1960 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя субтотальная пневмония», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 25 327 случаев коронавируса: 22 146 человек выздоровели, 2 722 получают лечение, 459 скончались.